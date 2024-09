Palazzuolo Strada Aperta | arte urbana contro la paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 - I colori della speranza. Di restituire alla normalità una via martoriata da episodi quotidiani di microcriminalità: per questo - e non solo - torna la seconda edizione di "", la rassegna di interventi disulle serrande di Viaa cura di Street Levels Gallery e A Testa Alta A.T.S. Il festival - in programma dal 13 al 30 settembre - è un seme di rinascita, un presidio unico di talento e creatività che dialoga con i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori e i comitati di quartiere attraverso il linguaggio della contemporaneità.