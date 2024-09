I vigili anti spaccio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pattuglie straordinarie serali anche a Solaro da settembre a novembre, grazie a un finanziamento regionale. Solaro rientra nel gruppo di polizie locali coordinato dal comando di Limbiate per i servizi che saranno effettuati in orari serali, in giornate a campione. Tra gli obiettivi contrastare la percezione di insicurezza generata specialmente da episodi legati allonelle aree periferiche e a ridosso dei boschi del Parco delle Groane, soccorrere e assistere le persone in situazione di tossicodipendenza e avviarle a un percorso di recupero. Si punta in particolare a restituire le aree del parco a sicura e serena fruizione da parte della cittadinanza che le frequenta per attività di tipo sportivo o ludico.