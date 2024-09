Genoa | Gilardino recupera Bani e De Winter per la sfida contro la Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Buone notizie in casa, con il tecnico Albertoche può tornare a contare sue De. I due giocatori sono tornati oggi ad allenarsi in gruppo, dopo che la loro presenza domenicalaera stata messa a rischio dagli affaticamenti muscolari. La seduta odierna ha portato segnali positivi, conche potrebbe giocare dal primo minuto, affiancato da Vogliacco e Vasquez. De, invece, potrebbe partire dalla panchina.i giallorossi non ci sarà Messias, alle prese con un problema muscolare accusato nell’ultima garail Verona.e Deper lalaSportFace.