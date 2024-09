Export l’Italia è bloccata | forte calo nelle Marche per i farmaci Covid verso la Cina

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’Istat ha diffuso in queste ore i dati riguardanti l’perrelativi al secondo trimestre del 2024. Rispetto al trimestre precedente, secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, le esportazioni risultano pressoché stazionarie per il nord-ovest (+0,2%) e il nord-est (+0,1%). In aumento per il centro (+1,1%) e in flessione per il sud e isole (-3,6%). Tra gennaio e giugno 2024 la diminuzione su base annua dell’nazionale in valore (-1,1%) sarebbe la sintesi di dinamiche territoriali differenziate. Il nord-ovest (-3,5%), il centro (-2,3%) e il nord-est (-1,4%) registrano una flessione delle vendite all’estero. Si rileva una marcata crescita delle esportazioni per le isole (+7,3%) e un aumento più contenuto per il sud (+1,9%).è “” (ANSA FOTO) – cityrumors.