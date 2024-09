Esportazioni Arezzo | crescita del 398% nel primo semestre 2024 grazie al boom della gioielleria

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 12 settembre 2024) Neldel, leprovincia dihanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro, registrando un incremento del 39,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo risultato è stato trainato principalmente dal settore, che ha segnato unaeccezionale del 135,8%, superando il comparto dei metalli preziosi. In particolare, il mercato turco ha contribuito in modo significativo con un aumento del 747,8% nelle. Al netto di gioielli e metalli preziosi, l’export provinciale ha subito invece una flessione del 6,4%. Anche altri mercati, come Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Francia, hanno mostrato un trend positivo, mentre il prezzo dell’oro, in costante, rappresenta un rischio per il futuro del comparto.