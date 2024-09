Corriere dello Sport – niente clausola e stipendio quasi raddoppiato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-12 11:10:10 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del: Un passo dopo l’altro, si avvicina il rinnovo di contratto di Dumfries. Le parti continuano a lavorare e il traguardo appare ormai vicino. In casa nerazzurra preferiscono non sbilanciarsi sulla tempistica. Tuttavia, la sensazione è che l’annuncio non sia lontano. Del resto, ormai, tutte le carte sono state messe sul tavolo. Si tratta di trovare l’ultima quadratura, ma l’impalcatura dell’accordo è pronta ed è stata accettata dall’olandese e dal suo entourage. Da questo punto di vista, il club nerazzurro è stato sempre molto fermo. Non si è mai spostato dalla proposta iniziale. Tanto che, dopo aver inizialmente sparato alto, con trattativa che sembrava impantanata, definitivamente o, è stato il clan di Dumfries a riaprire i discorsi.