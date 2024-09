Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 12 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 12 settembre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 12Leonor rivela ai genitori di voler lasciare di nuovo La Promessa, stavolta per andare negli Stati Uniti e lavorare in una rivista di moda. Don Alonso e Cruz sono in disaccordo e non vogliono concederle una simile chance. Don Lorenzo spinge Manuel a portare Jimena in sanatorio mentre Maria, in convalescenza, è tormentata da quello che ha passato. Per il momento sia Lope che gli altri non vogliono rivelarle dell’arrivo di Vera. La nuova arrivata, che sembra essersi più che mai ambientata, chiede a Don Romulo e a Pia di poter rimanere a lavorare alla tenuta.