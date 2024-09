Strage di Paderno Dugnano autorizzato l’incontro tra i nonni e il 17enne che ha ucciso i genitori e il fratello

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Non lo abbandoneremo mai, gli staremo sempre vicino”. Idel, che ha sterminato la famiglia a, lo avevano detto poco dopo gli omicidi del padre, della madre e deldel nipote. Il Tribunale per i minorenni di Milano ha, su richiesta della difesa,con l’adolescente detenuto nel carcere minorile Beccaria. Nei giorni scorsi, infatti, il legale del ragazzo, l’avvocato Amedeo Rizza, ha chiesto il permesso per, dopo che sia ilche i, così come gli altri familiari, hanno manifestato la loro disponibilità ad avere un colloquio. Oggi è arrivata l’autorizzazione e poi dovrà essere fissata la data del. Ie gli zii hanno più volte ripetuto che, malgrado ciò che è successo, lo aiuteranno nel suo percorso giudiziario.