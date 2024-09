Squadra al lavoro a Rigutino | Chiosa verso il rientro con il Pontedera Cutolo squalificato fino a ottobre Troise ritrova Montini in difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Stangata per Aniello. Il responsabile dell’area tecnica amaranto è stato sanzionato con una multa di 500 euro e inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla Figc e a rappresentare l’Arezzo calcioal prossimo primo. Questa la decisione del giudice sportivo a seguito dell’espulsione didalla panchina al 29’ del primo tempo durante la sfida contro il Pineto e il relativo referto del direttore di gara, che parla di "frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale per contestarne l’operato". Contestualmente, è stata comminata un’altra sanzione di 200 euro ai danni dell’Arezzo a causa di un coro oltraggioso intonato dai tifosi amaranto nei confronti delle forze dell’ordine, ripetuto per due volte, al 36 minuto del secondo tempo.