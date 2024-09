Prima categoria Girone molto equilibrato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Per la terza settimana di fila affronteremo l’Urbis Salvia tra Coppa Marche e campionato". Fabio Carucci, allenatore del Montemilone Pollenza, si sofferma su questo fatto curioso commentando il calendario delC diche inizierà sabato 21, mentre di domenica giocheranno le gare interne il Potenza Picena e il Montemilone Pollenza. Solitamente questosi conferma sempre tra i più complicati. "E anche quest’anno – spiega Carucci – sarà così, se non addirittura più difficile vedendo le varie rose". Sul mercato le società si sono fatte valere. "Tutte si sono mosse bene, il colpo l’ha messo a segno il Camerino assicurandosi Luca Jachetta, un giocatore che ho allenato e che inpuò spostare ancora di più gli equilibri". In generale nelci sono diverse realtà di valore.