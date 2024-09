Inter come cambia la gestione di Zielinski e Frattesi dopo la sosta Il polacco ha un vantaggio|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 2024-09-11 20:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Ritorna la Serie A per l’– in campo domenica 15 alle 20.45 contro il Monza – e per Simone Inzaghi si avvicina il momento delle scelte, in considerazione del primo ciclo di partite ravvicinate che porterà i campioni d’Italia a disputare da qui alla prossima6 partite tra campionato e Champions League. Un periodo delicato perché costringerà il tecnico piacentino a varare quel turn-over che nelle prime tre giornate è stato limitato al minimo sindacale, in quanto la prima preoccupazione era quella di ripartire da meccanismi consolidati e da quei calciatori che nella sua testa rappresentano le prime scelte.