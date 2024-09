I giovani sempre meno alle prese con l' acquisto della casa Aumenta l’età media

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 3 Settembre 2024 –l'etàdi coloro che decidono di acquistare un'abitazione. Gli italiani mostranouna spiccata propensione a investire sul “mattone”, ma devono attendere qualche tempo in più. L’analisi delle compravendite effettuate attraverso le reti del Gruppo Tecnonel 2023 evidenzia chedegli acquirenti in Italia si attesta su 43,7 anni, in crescita rispetto al 2022 quando si fermava a 42,7 anni.L'analisi per fascia d'età Analizzando le diverse fasce di età, si evidenzia che il 28,8% degli acquirenti ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, il 25,5% tra 35 e 44 anni, il 21,5% tra 45 e 54 anni, il 14,4% tra 55 e 64 anni e il 9,9% oltre 64 anni. Gli acquirenti under 34 compongono quindi la fascia di età più attiva sul mercato italiano, con una quota però in calo rispetto al 2022 quando arrivavano al 31,2%.