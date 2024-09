È morto Luca Giurato | lutto nel mondo dello spettacolo e del giornalismo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Èoggi, mercoledì 11 settembre 2024,. A comunicare il decesso del conduttore e giornalista è stata la moglie. Diversi i messaggi di cordoglio di colleghi e amici sui social.: il giornalista e conduttore aveva 84 anni Èall’improvviso. È stata la moglie, Daniela Vergara, a raccontare all’Adnkronos in lacrime cosa è successo: “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate”. Il giornalista e conduttore è venuto a mancare per un infarto fulminante. Nato a Roma nel 1939, la sua prima apparizione televisiva è datata 1992-1993 in ‘A tutta stampa’, rassegna all’interno del Tg1 notte. Nell’autunno del 1993 arriva poi l’avventura a ‘Domenica In‘ con Mara Venier.