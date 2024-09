Damiano David dice addio ai Maneskin? Il clamoroso gesto del cantante

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Solo tre anni fa il mondo della musica conosceva ie li proiettava nell’olimpo delle rock band. Dalle strade di Roma fino alla vittoria del Festival di Sanremo, il gruppo ha iniziato una scalata impressionante che ha toccato indubbiamente il punto più alto. Sold out in tutto il mondo con l’America ai loro piedi. L’ultimo annuncio di, tuttavia, sta preoccupando i fan. Il motivo? L’inizio di una carriera da solista che sa tanto di scioglimento della band. E mentre i supporters chiedono spiegazione, spunta Sanremo 2025 per lui.: l’annuncio diIl successo deiè stato a dir pocoin questi ultimi anni. La vittoria del Festival di Sanremo, seguita da quella all’Eurovision, ha fatto conoscere la rock band a tutta Europa e poi a tutto il mondo.