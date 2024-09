Bergamo prosegue la pulizia | posizionati sacchi di sabbia e paratie gonfiabili raccolte 100 tonnellate di ingombranti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024). Un’altra giornata a maniche rimboccate, nelle zone della città che a tre giorni dal violento temporale che ha portato all’esondazione di torrenti e rogge continuano a vivere in una situazione di forte emergenza: in via del Guerino, via Nazario Sauro, via Baioni, via Quintino Basso, via Ponte Pietra, via Bergametti, via Tremana, via Pescaria al fianco dei cittadini anche nella giornata di mercoledì 11 settembre sono scesi in strada 35 uomini e donne della Protezione civile e della Polizia Locale, coadiuvati anche dal personale dei diversi servizi tecnici di Palazzo Frizzoni. Nei punti più critici dei torrenti Morla e Tremana sono statidi, anche in previsione dell’alert arancione per la parte idrogeologica, diramato dalla Regione Lombardia per la serata dell’11 settembre e per il 12 settembre.