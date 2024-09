Auto | Magi ‘su green Urso segua indicazioni Draghi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) – ?Premesso che il rapporto di Mario Draghi dovrebbe trovare il più ampio sostegno politico di tutto il Paese a partire dall’opposizione, occorre però anche concretizzare le riflessioni di quel rapporto, ad esempio fermarsi e capire come proseguire la transizionea partire dall’motive le cui difficoltà stanno trascinando giù tutto il resto dell’economia europea, senza rimettere in discussioni gli obbiettivi climatici, occorre definire un nuovo contesto regolatorio con tempistiche più aderenti alla realtà ed al principio di neutralità tecnologica. Ridurre tutto, come fa il Ministro, a rimandare il divieto alla commercializzazioni di veicoli non elettrici a dopo il 2035 è riduttivo, come è riduttivo limitarsi ad un dibattito sui dazi alleelettriche cinesi.