Andrea Kimi Antonelli vittima degli haters | perché l’Italia odia i suoi talenti? Lette cose imbarazzanti è già in F1 senza favoritismi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gli Offspring, che per i due che non lo sanno sono una punk rock band californiana, non possono certo essere annoverati tra i primi riferimenti riguardo la scrittura di testi profondi e capaci di durare nel tempo. Eppure nel 1997 uscirono con un pezzo che sembrava la perfetta descrizione del mondo dei social, solo scritto dieci anni prima della diffusione dei social a livello planetario. Il brano si intitolava Cool to Hate (È Figore) e elencava tutti i bersagli di un leone da tastiera in pectore, il cui astio derivava dalla mera constatazione che “essere positivi è da sfigati”. Nello sport italiano la deriva odierna è arrivata a travalicare gli steccati dei campanili e delle rivalità. I “nemici” di sempre, sportivamente parlando, non sono più sufficienti. La ferocia della minoranza rumorosa e violenta si abbatte su tutti, non risparmiando nemmeno idi casa.