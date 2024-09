A Napoli la tradizione non è mai stata così vicina | taralli vino e gassosa serviti come aperitivo

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Caserta. Immaginiamo di essere a, una città che conta centinaia di vicoli che a loro volta si collegano dal centro storico fino alle periferie. Sono strade strette e lunghe, caratterizzate da panieri che dondolano dai balconi, inebriante profumo di caffè sul fuoco e tipiche botteghe. Proprio qui tra un “vico” e un “vicariello” spuntano profumi e schiamazzi: “Taralle, taralle cavere” questo è il grido usato dai tarallari che con i loro folcloristici carretti rallegravano a suon diumori e palati. In particolare ricordiamo Leopoldo Infante che in un piccolo laboratorio di via Foria, inventò il tarallo ‘nzogna (sugna) e pepe, un nome che tutt’oggi riecheggia e nobilita le strade di, grazie ai suoi ormai molteplici locali.