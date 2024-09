WWE | Cody Rhodes vince l’edizione 2024 della PWI 500

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilsarà un anno da incorniciare per, partendo da Gennaio con la vittoriaseconda Royal Rumble consecutiva fino ad oggi, passando per WrestleMania 40 dove è riuscito finalmente a finire la sua storia, conquistando il titolo di WWE Undisputed Champion, sconfiggendo Roman Reigns. Ma un’ altro traguardo si aggiunge oggi alla bacheca di: la vittoriaspeciale classifica di Pro Wrestling Illustrated: PWI 500, dove la testata mette in fila i nomi dei migliori 500 wrestler dell’anno. La rivista usa svariati criteri di valutazione tra cui: rapporto vittorie/sconfitte, esposizione, tecnica, successo nelle posizioni importanti, etch. In un periodo compreso tra 1 Agosto 2023 e il 31 Luglio; questo periodo, se analizzato, coincide con la migliore runcarriera di