Vincono 10mila euro al Superenalotto ma non ritirano i premi | fortunati cercansi in Romagna

(Di martedì 10 settembre 2024) Cesena, 10 settembre 2024 – Vincitore cercasi: ancora tredaassegnati quest’estate non sono ancora stati riscossi. Grazie all’iniziativa speciale ‘Un’estate a millle’ diSuperStar, sono stati assegnati quest’estate 1.000garantiti daciascuno, nell’arco di quattro concorsi speciali consecutivi (il 25 giugno, il 27 giugno, il 28 giugno e il 29 giugno). E mentre i piùsi stanno già gustando i benefici della vendita, qualcuno ancora non si è accorto della sua buona sorte: dei 1.000- record per numero più alto dicerti messo in palio nella storia del- infatti, non sono stati ancora riscossi 3in Emilia: ad Alfonsine Conselice (Ravenna), Cesena e Riccione. Ma c’è ancora tempo: le scadenze per riscuotere isono il 23, 25, 26 e 27 settembre, in base alla data del concorso giocato.