Schillaci ricoverato in ospedale condizioni migliorano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) –lecliniche di Totò. L'ex attaccante 59enne, in passato sottoposto a operazioni per cancro al colon, èda sabato scorso nel reparto di Pneumologia dell'Civico di Palermo. "In atto il paziente è vigile, cosciente, con netto miglioramento dello stato ansioso, per cui riposa tranquillo", spiega la direzione sanitaria del L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.