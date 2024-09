Pensioni minime aumentate fino a 650 euro al mese? Ecco cosa prevede la nuova manovra

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 10 settembre 2024) La prossimadel governo Meloni punta ad aumentare le. Attualmente per l’anno in corso il trattamento minimo di pensione, di cui ne beneficiano circa due milioni di persone, è salito a 614,77per tutti i pensionati. Secondo l’ufficio studi della Uil pensionati nel 2025 il trattamento minimostico potrebbe passare dagli attuali 614,77a 625,83, cioè un aumento di circa 11al2025:è previsto per le? Giorgia Meloni ai microfoni di Rete 4 pochi giorni fa aveva ricordato che nell’ultimo biennio il suo governo ha lavorato per rivalutare tutte leche arrivavano a 2.270, garantendo che fossero adeguate al costo della vita. Ha poi rivendicato la rivalutazioneal 120% delle, che sonoe che potrebbero aumentare ancora.