Muore tra le fiamme nell’incendio della sua casa Liano Baldi era un parrucchiere e artista

(Di martedì 10 settembre 2024) Montignoso, 10 settembre 2024 – Si vede ancora il fumo che segna l’esternofinestra. Mentre fuori vengono ammassate le masserizie, completamente annerite dal fuoco. Lutto a Montignoso per la morte tragica, improvvisa, inaspettata di, 73 anni,molto conosciuto nella zona. Viveva in un alloggio Erp in via Corniolo. E’ qui che intorno alle 23.40 di lunedì 9 settembre è scoppiato un violento incendio dentro l’appartamento dell’uomo. Cosa abbia scatenato leè ora al vaglio degli investigatori. Forse una stufetta, forse una candela. L’uomo avrebbe provato a uscire senza però farcela. Aveva dei problemi di deambulazione. Il fumo inalato lo ha ucciso. Nelle ore precedenti all’incendio non c’era più corrente nell’abitazione.