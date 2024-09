Milan Stefano Pioli in Arabia Saudita fa contento Gerry Cardinale  Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 10 settembre 2024)è molto vicino alla panchina dell’Al Nassr in: il suo addio fainfarebbe felici tutti. Chi più e chi meno, ma siamo sicuri che con questo clamoroso trasferimento nessuno sarà insoddisfatto. Tra questi c’è sicuramente il patron del. Il motivo? L’allenatore emiliano non ha mai risolto il contratto con il club di via Aldo Rossi e questo significa cheè legato al Diavolo fino al 2025. Quindi, l’ex allenatore rossonero è ancora pagato dale percepisce uno stipendio da ben 4 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse arrivare l’esonero di Paulo Fonseca, i rossoneri si ritroverebbero ad avere tre allenatori sotto contratto. Questa condizione, però, non si verifica sedovesse firmare con un altro club – in questo caso l’Al Nassr.