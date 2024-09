LIVE Norvegia-Italia 0-0 Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | Baldanzi dal 1? dietro ad Esposito e Gnonto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6? Bel cross dentro dalla sinistra didopo una lunga galoppata sulla fascia ma esce bene il portiere norvegese. 5? Fase già piuttosto intensa di partita. Le due squadre si stanno affrontando a viso aperto sapendo che si deve tentare il tutto per tutto. Azione pericolosa a sinistra di Mvuka che si guadagna un’ottima rimessa in posizione avanzata. 3? Pressing alto deglini che provano a giocare in verticale a cercare. A terra l’attaccante azzurrino ma niente fallo per l’arbitro. 2? Ci prova subito Broholm da fuori ma si distende l’estremo difensoreno e lascia andare fuori. 1? Calcio d’inizio! È cominciata la partita sotto la pioggia alla SR-Bank Arena di Stavanger. Primo tocco della squadra di casa. 18:26 Squadre in campo. Ecco gli inni.