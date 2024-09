I nasoni di Roma festeggiano 150 anni | appuntamento al Pigneto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 10 settembre 2024)festeggia un importanteversario: i 150dei celebri “”, le fontanelle pubbliche che, sin dal 1874, dissetano cittadini e visitatori della Capitale, diventando a tutti gli effetti parte integrante del paesaggio urbano e della storia della città. Per celebrare uno dei simboli più iconici ditorna l’ottava edizione de “IRaccontano”, un evento ormai consolidato e attesissimo targato La città ideale che si terrà dal 20 al 22 settembre 2024., l’evento alper celebrare le fontanellene Il format ideato da Fabio Morgan continua a conquistare il pubblico con le sue narrazioni itineranti. Quest’anno, l’evento si svolgerà nel quartiere, con un percorso che avrà inizio dal Parco del Torrione, in via Ettore Fieramosca, e attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della zona, come Piazza Nuccitelli e la Chiesa di San Leone I.