FC 25 ecco le migliori giocatrici della Barclays Women’s Super League per overall

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo aver visto i25 uomini e le25 donne di EA FC 25, EA ha sta dedicando ogni giorno di avvicinamento a FC 25 (27 settembre, la data ufficiale) a un campionato. Oggi pomeriggio 10 settembre è il turno(dopo la Premier) World-class.Here are #FC25's top rated players from the @WSL.— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 10, 2024 Kerr – 90 Mead – 88 Reiten – 88 Shaw – 86 Hemp – 86 Kelly – 86 James – 86 Roord – 86 Little – 86 Russo – 85 Bronze – 85 Daly – 85 McCabe – 85 Bright – 85 Foord – 85 Lawrence – 85 Miedema – 85 Williamson – 85 Hasegawa – 84 Mariona – 84 Baltimore – 84 Greenwood – 84 Toone – 84 Kirby – 84 Buchanan – 84