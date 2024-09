Ciclismo al trentino Iacomoni la Coppa Ciuffenna in Valdarno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Loro,10 settembre 2024 – Una delle gare più antiche per dilettanti in Toscana a carattere nazionale (96^Antica e 83^) organizzata dall’U.S. Lorese 1919 è stata firmata dal ventiduenneFedericoal termine di un finale tiratissimo con gli atleti che sulla salita finale si sono frazionati e divisi da pochi metri. Per la Zalf Euromobil Desirèe Fior uno degli ultimi successi tra gli élite e under 23 dopo la notizia che lascerà la categoria con il 2025, m comunque da qui alla fine della stagione ci sono tanti altri eventi per centrare il successo. Ai posti d’onore della gara valdarnese (147 i partenti e 82 gli arrivati) Ambrosini e il compagno di squadra di, Guerra a completare il successo di squadra dello squadrone veneto che ha piazzato inoltre in quinta posizione De Carlo.