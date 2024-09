Arriva a Bergamo la Scherma Storica | Affonda le radici nella nostra terra

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024). La. A inizio ottobre alla palestra Bergamascamessa a disposizione dal campione olimpico Andrea Cassarà, ain via Fantoni, 4/c, inizia un corso dedicato a questa affascinante disciplina. Mercoledì 11 settembre si terrà l’open day, organizzato daper illustrarne i contenuti e l’organizzazione. Laè una disciplina marziale che si concentra sullo studio e sulla pratica delle tecniche di combattimento utilizzate in epoche passate. Poggia le sue fondamenta su fonti storiche come manuali e trattati di spada scritti da maestri divissuti in tempi più o meno remoti, dal Medioevo al secolo scorso. Lorenzo Locatelli, referente di, spiega: “Lasi rifà a stili di combattimento di vari periodi storici, come il Medioevo, il Rinascimento e oltre.