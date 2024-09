Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 10 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 10 settembre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 10RJ non vuole lavorare per la maison di moda e continua a ribadire di essere felice della sua carriera da influencer, che vuole proseguire. Il giovane trova l’occasione ma anche il coraggio di parlare apertamente con Thomas che approfitta del momento per scusarsi per gli errori del passato e per assicurargli di essere cambiato. Steffy intanto decide di andare in carcere per incontrare Sheila. La Forrester vuole un faccia a faccia con la Carter per mettere un punto a una storia che l’ha tormentata per mesi e che ha fatto soffrire la sua famiglia per troppo tempo.