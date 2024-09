Si rifiuta di credere che la regina Elisabetta lo abbia considerato maleducato | Ha detto che ero il suo presidente preferito

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 9 settembre 2024) Donald Trump risponde alle accuse di maleducazione nella nuova biografia diII Donald Trump, il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, ha affrontato le accuse di maleducazione rivoltegli in una recente biografia dellaII. Il libro, Around the Queen di Craig Brown, che è stato pubblicato a puntate sul Daily Mail, menziona vari leader stranieri controversi che sono stati intrattenuti dalladurante il suo regno. Tra loro ci sono Bashar al-Assad, Robert Mugabe, Idi Amin, Donald Trump, l’imperatore Hirohito e Vladimir Putin. L’affermazione controversa Nel libro, Brown nota che laII potrebbe aver avuto sentimenti contrastanti sulle sue interazioni con alcuni di questi leader.