Raggiunto accordo su produzione e vendita dei prodotti La Perla | comincia il salvataggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il noto marchio di lingerie italiana La, dopo due giorni di intenso lavoro con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finalmente raggiunge unsue distribuzione dei. Il marchio infatti sta affrondando una seria crisi. L’azienda infatti da ottobre 2023 aveva cessato di versare gli stipendi, e riducendo il personale da 1500 a 300 lavoratrici. Che sono scese in piazza a marzo di quest’anno, chiedendo al Comune di Bologna di intercedere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Come procede ildi LaGià a marzo di quest’anno le lavoratrici della fabbrica erano intervenute per sollevare la questione stipendi, che da ottobre non venivano regolarmente versati. A parlare era Barbara Prati, da 33 anni nella fabbrica. “Stiamo continuando a difendere i nostri luoghi di lavoro.