Meteo | dal caldo asfissiante all’autunno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dal. Dopo le avvisaglie di questi giorni in varie regioni d’Italia, il clima sembra virare con decisione su un drastico calo delle temperature. Le previsioni di 3Bannunciano una massa di aria fredda di matrice polare. Mercoledì e giovedì – In particolare, per l’11 settembre è prevista una mattinata di bel tempo, con un cambio repentino nel primo pomeriggio. Le precipitazioni arriveranno prima su Alpi e Prealpi, per poi abbattersi sulla Pianura Padana a fine giornata. Giovedì 12 l’aria fredda raggiungerà le regioni centrali e, alla fine della giornata, la Campania, di nuovo con piogge intense. Sono attesi giorni piovosi anche in Sardegna, mentre tra Piemonte e Lombardia sorprenderanno con qualche schiarita.