Luna Rossa squalificata ora è al secondo posto dietro gli inglesi Dal 14 settembre le semifinali

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un problema meccanico nella pre-partenza della regata di oggi di Coppa America con la sfida decisiva tra Alinghi eper il primoin classifica, ha visto quest’ultima, finisce alin classifica, infatti, non è riuscita a rientrare in tempo; le vele non rispondevano alle manovre e la regata non si è svolta, dando il punto ad Alinghi. Successivamente, ha perso lo spareggio contro Ineos Britannnia con uno svantaggio di 42 secondi, finendo alil Round Robin vinto dagli. Il vantaggio è che potranno decidere l’avversario da affrontare in semifinale, a cui accedono anche American Magic e Alinghi come terzi e quarti. Fuori i francesi di Orient Express.