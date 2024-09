Italia Under 20 | i convocati di Corradi per la Germania

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) La Nazionale20 si prepara al primo impegno casalingo nell’Elite League. La squadra di Bernardo, martedì alle ore 16 a Rieti, ospiterà la, in un match che allo stadio ‘Centro d’-Manlio Scopigno di Rieti. “Troveremo, come accaduto contro la Repubblica Ceca, un avversario che ha un obiettivo diverso dal nostro: se lalavora in ottica21, noi saremo attesi dal Mondiale20 quindi ci presentiamo con giocatori più giovani, che con l’esperienza si formano e si forgiano”. L’elenco dei.Portieri: Federico Magro (Hellas Verona), Lorenzo Torriani (Milan).Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Aaron Ciammaglichella (Torino), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian(Verona), Riyad Idrissi (Modena), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Atalanta).