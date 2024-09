Hawkeye | sembra che la seconda stagione sia in fase di sviluppo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 9 settembre 2024) I Marvel Studiosno intenzionati a portare avanti lodelladella serie Occhio di Falco di Jeremy Renner su Disney+. Il Clint Barton di Renner non è più stato visto in live-action dalla fine della serie Disney+ del 2021, che lo ha visto insieme a Kate Bishop sconfiggere il Kingpin di Vincent D’Onofrio nel suo epico ritorno nel MCU. Il suo ritorno da solista è stato messo ulteriormente in dubbio quando Occhio di Falco è stato inserito tra le serie limitate per gli Emmy Awards del 2022. Inoltre, all’inizio dell’avventura del MCU in Disney+, non c’erano garanzie su quali show sarebbero andati avanti con unae quali no. Ladiviene aggiornata Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, i Marvel Studios stanno sviluppando ladie hanno delle idee su dove portare la storia.