Basket | Will Clyburn grande innesto per Virtus Bologna

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un ottimoper il roster che comanderà Luca Banchi in vista della prossima annata di LegaA. Il coach delle Vù Nere potrà infatti contare sull’apporto di, ex vincitore dell’Eurolegacon CSKA Mosca nella stagione nel 2018/19. Uncertamente importante che regalerà maggior spessore alle ambizioni di unaSegafredoche vuole tornare a vincere lo scudetto facendo, contestualmente, maggior strada possibile all’interno della massima competizione europea della pallacanestro.Segafredo, le prime parole di: “Emozionato di essere qui” (Credit foto – pagina Facebook del club emiliano)“Sono emozionato di essere qui, dal primo momento in cui ho ricevuto la chiamata. Voglio portare lasu un altro livello. La mia famiglia ama la città, è più piccola rispetto ad altre cui eravamo abituati.