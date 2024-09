Baby Acquatic’s Day | il Palazzetto del Nuoto ospita la giornata per i neonati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arezzo, 9 settembre 2024 – Un evento dedicato esclusivamente aialdeldi Arezzo. Domenica 15 settembre è in programma una nuova edizione delDay che, promosso dalla Sport Service in collaborazione con la Chimera, rinnoverà il tradizionale appuntamento gratuito per la fascia d’età da zero a quattro anni dove genitori e figli potranno trascorrere una mattinata insieme in vasca per scoprire i fondamenti del “-nuotare”. La volontà è di sviluppare fin dai primi mesi di vita un approccio sereno e sicuro verso l’ambiente acquatico attraverso un format ormai consolidato da quasi vent’anni di lavoro con ibasato sui principi e sulla didattica del Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento delin età neonatale.