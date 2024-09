Aia incontra allenatori Serie A Rocchi | Lavoriamo per il calcio e siamo al servizio delle società

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) A Lissone si è tenuto questa mattina il consueto incontro di inizio stagione tra i rappresentanti degli arbitri e glidiA. . Per l’AIA hanno partecipato il presidente Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli, il responsabile della CAN Gianlucacon il componente Andrea Gervasoni, il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Antonio Damato e dei rapporti con leRiccardo Pinzani. Presenti alla riunione anche l’amministrazione delegato dellaA Luigi De Siervo, il capocompetizioni Andrea Butti e il direttore editoriale Lorenzo Dallari. Questo il commento del designatore Gianluca: “E’ stato un confronto aperto, in cui abbiamo anche voluto conoscere il parere degli, perchè ci interessa sapere il loro punto di vista sulle varie tematiche analizzate. Noi infattiper il sistemaal