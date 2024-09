Sinner e la finale Fritz non ha dubbi | Vinco gli US Open

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 8 settembre 2024) (Adnkronos) – Taylor‘minaccia’ Jannikin vista delladegli US2024 in programma domani, domenica 8 settembre, a Flushing Meadows con inizio alle 14 americane (le 20 in Italia), in diretta tv su Sky e Supertennis. Lo statunitense sfida l’azzurro, numero 1 del mondo, nel match che vale l’ultimo titolo stagionale dello Slam., vittorioso in seminel derby con Frances Tiafoe, nonostante le quote dei bookmaker non lo favoriscano non si sente affatto un underdog contro l’azzurro. Anzi. “Ho la sensazione che giocherò bene e vincerò. Quando gioco un buon tennis, il livello abbastanza alto per vincere”, dice nella conferenza dopo la semi. “Mi è sempre piaciuto giocare contro”, dice.e l’altoatesino si sono affrontati due volte da professionisti: bilancio, una vittoria per parte.