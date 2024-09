Sassuolo il nuovo attacco Più opzioni senza bomber

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Ampio e sostanzialmente completo, il reparto offensivo del, così come appare al primo impatto, è tra i migliori, se non proprio il migliore, dell’intero campionato di Serie B. Questo dicono i nomi, e allora andiamo in ordine alfabetico: Janis Antiste, Domenico Berardi, Luca D’Andrea, Armand Laurienté, Luca Moro, Samuele Mulattieri, Nicholas Pierini, Flavio Russo, Cristian Volpato. Ci sono giocatori di talento sopraffino, ragazzi che in categoria hanno già mostrato un certo valore, giovani in rampa di lancio e punte che fanno la corsa in più per i compagni, spesso figure fondamentali. Dietro l’apparenza, però, ci sono situazioni fisiche e psicologiche da valutare. Berardi è futuro, ormai si spera piuttosto prossimo, ma non fa parte del presente, pertanto, per il momento, fuori uno.