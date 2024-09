Provinciale chiusa per frana Rimozione dei detriti al via I tempi rimangono incerti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) La corsa contro il tempo per riaprire il prima possibile la Sp72 è cominciata. Sono già iniziati i lavori per ristabilire il collegamento sulladel lago di Como, che risulta interrotta tra Perledo e Varenna a causa di unache l’ha travolta giovedì sera. "Al lavoro da subito per ripristinare la viabilità sulla Sp72 – annuncia Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco e consigliere delegato alla Viabilità -. Per cominciare si stanno pulendo le reti paramassi dal materiale che hanno fermato". Le barriere di protezione sono infatti riusciti a trattenere la maggior parte deicrollati lungo una parete di roccia che sovrasta il tratto di. Un macigno di 50 metri cubi e quasi 200 tonnellate di peso è però riuscito a oltrepassare e sfondare la barriera, piombando sulla carreggiata.