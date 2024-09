Palazzi chiese e regge frequentate o sconosciute si rianimano grazie al Festival di Tuscia dal 21 settembre al 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 8 settembre 2024) Secondo Guy de Maupassant, “La musica è la più poetica e la più precisa delle arti, vaga come un sogno ed esatta come l’algebra“. Di più. Quando essa si fonde con la parola diventa la macchina insuperabile dell’opera lirica, con la vita degli attori in scena, in una perfetta fusione delle arti. Ed è indubitabile che l’Orfeo di Gluck, il Don Giovanni o Così fan tutte di Mozart siano tra le espressioni più alte e compiute della creatività umana, anche oltre la singola musica o la singola letteratura, l’una vivificando l’altra in un racconto teatrale.