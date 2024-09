Liste d’attesa lunghe e turismo sanitario il report di Deloitte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 settembre 2024 –troppo, rinuncia alle cure per motivi economici, difficoltà a mettere in campo la prevenzione specie per i redditi più bassi, ricorso sempre più massiccio alle prenotazioni on line e ai servizi telematici, polizze sanitarie che non decollano. Sono questi i punti critici che emergono dalla quarta edizione dell’Outlook Salute Italia di. Nel 2023 il 29% dei rispondenti ha dichiarato di aver dovuto rinunciare a delle cure negli ultimi 12 mesi e la rinuncia alle cure è causata da motivi economici nel 69% dei casi (una percentuale in crescita di 8 punti percentuali rispetto alla precedente edizione e del +17% rispetto al 2021) e nel 40% dallazza delle(+5% rispetto al 2022).