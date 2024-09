In pericolo di vita Il leader anti-Maduro costretto alla fuga in Spagna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 8 settembre 2024) Edmundo Gonzalez, il candidato dell'opposizione alle presidenziali in Venezuela battuto, tra accuse di brogli e frodi, da Nicolas, ha lasciato il Paese. Secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, Gonzalez, contro cui il regime venezuelano aveva emesso nei giorni scorsi un mandato di arresto, è stato accolto a Madrid. «Edmundo Gonzalez è decollato da Caracas verso lacon un aereo dell'Aeronautica militare spagnola. Il governo spagnolo ha fornito i mezzi diplomatici e materiali necessari per il suo trasferimento, effettuato su sua richiesta», si leggeva in una nota del ministero, nel quale si ribadisce l'impegno del governo di Madrid «per i diritti politici e l'integrità fisica di tutti» i cittadini venezuelani, con particolare attenzione aipolitici.