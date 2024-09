Alle radici del White Trash inglese

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set – Le rivolte contro l’immigrazione da parte del proletariato biancodello scorso mese hanno riportato ben alla luce il fenomeno della “” (letteralmente “Spazzatura Bianca”), un termine autoironico con il quale la working class britannica definisce se stessa a partire dagli anni Ottanta. Vale a dire milioni di persone che sistematicamente e scientemente sono state messe ai margini della vita sociale dalla politica, prima da quella conservatrice della “Lady di Ferro” Margaret Thatcher, attraverso le sue politiche ultra liberiste, e poi da quella liberal attuale che le ha dimenticate a vantaggio degli immigrati di seconda e terza generazione. Ma vediamo come in due magnifici film per la tv degli anni ’80 tutto questo era già stato ampiamente previsto.