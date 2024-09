LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | Marquez davanti a Martin Bagnaia non forza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Marcaggiusta il suo stesso tempo e fa 1:31.590. 10.21 Caduta per Pol Espargarò con la moto sperimentale di KTM. Comincia a girare Bastianini dopo aver cambiato moto. 10.20 Ora è Marca far segnare il miglior tempo in 1:31.597.sta facendo ritmo. 10.19none resta lontano da, Morbidelli si inserisce in seconda posizione a 164 millesimi dal compagno di squadra. 10.18 Jorge! 1:31.684, ora parte il giro veloce anche per. 10.18 Alexora in testa in 1:32.062, a 38 millesimi c’è Franco Morbidelli. 10.17 Marcfa casco rosso nel primo settore, poi decide di rialzarsi nella seconda parte della pista. 10.16 Brad Binder abbassa subito l’asticella in 1:32.538 appenaa Pol Espargarò e Jack Miller, i suoi compagni di squadra. 10.