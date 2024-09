LIVE Italia-Gran Bretagna 3-0 Finale Europei softball 2024 in DIRETTA | azzurre saldamente davanti dopo quattro inning

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.42all’attacco, batte Felicia Di Pancrazio. 18.41 C’è l’ultima eliminazione per lache quindi non si sblocca nemmeno nel quinto! 18.40 Edwards è riuscita ad arrivare in terza base. 18.39 Buona battuta per Warsop, ma c’è la difesa di Erika Piancastelli! 18.37 Doppio per Edwards, ora tocca in battuta a Warsop. 18.35 In battuta per laEdwards. 18.33 Eliminata Piancastelli, finisce il quartocon l’avanti 3-0. 18.32 In battuta Erika Piancastelli. 18.31 Base su ball per Dayton, l’occupa le prime due basi. 18.29 Torna in battuta Isabella Dayton. 18.28 Eliminata Rotondo: secondo out per l’. 18.27 Tocca in battuta ad Alessandra Rotondo. 18.26 Doppio per Giulia Longhi. 18.