In prima TV su Sky Cinema e NOW arriva ' Flaminia' il debutto alla regia di Michela Giraud

(Di sabato 7 settembre 2024) In arrivo su SkyinTV “”, il primo film di e con, in onda sabato 7 settembre alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Con il, la stand up comedianmette in gioco la sua tipica visione ironica e allo stesso tempo complessa dei personaggi della storia, ispirati a situazioni prese dsua esperienza personale. La vita nell'alta borghesia romana della protagonista(interpretata dstessa) viene stravolta dall’arrivo della sua sorellastra Ludovica, una trentenne nello spettro autistico.