Il Papa a Vanimo periferia della periferia

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI -Francesco domani si sposterà a, una piccola città, la più popolosaprovincia di Sandaun, del distretto di-Green River, sulla costa nord-occidentale del Paese, per incontrare privatamente i missionari argentini che operano da decenni in questo angolo di mondo. La, dove il clima è tropicale con umidità al 90% e piogge torrenziali. Circondata da spiagge paradisiache e acque cristalline ma dove il turismo non è arrivato, manca tutto e vivono circa 11 mila persone nella cittadina e in villaggi sparsi nella giungla. È anche e soprattutto per questi missionari che il Pontefice ha deciso di intraprendere il suo lungo viaggio in Papua Nuova Guinea, il Paese più povero dell'Oceania e uno dei più pericolosi e arretrati del mondo.